Маск сообщил, что человек с чипом Neuralink написал первый пост в X с помощью мысли

Пациент Нолан Арбо с вживленным в мозг имплантом нейротехнологической компании Илона Маска Neuralink написал свой первый пост в X (ранее Twitter) при помощи мысли, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— Первый пост в истории, сделанный просто с помощью мысли, с использованием импланта Telepathy (компании) Neuralink, — заявил Маск.

Сам Арбо также отписался под постом.

— Twitter меня забанил, потому что они подумали, что я бот, но X и Илон Маск меня восстановили, потому что так оно и есть, — говорится в сообщении Арбо.

29-летний Нолан Арбо рассказал, что около восьми лет назад его парализовало в результате несчастного случая, из-за чего он не чувствует ничего ниже плеч. Теперь мужчина может силой мысли двигать курсор по шахматной доске на экране своего ноутбука, переставляя фигуры. По словам Арбо, он играет в компьютерные игры с перерывами на подзарядку устройства.

В конце января Маск сообщил об успешном вживлении 28 января импланта Neuralink в мозг человека. По его словам, показатели работы прибора выглядят многообещающе.

Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 года и занимается разработкой чипов, которые в перспективе можно будет вживлять в человеческий мозг. Бизнесмен считает, что подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли. 25 мая 2023 года компания сообщила, что получила от управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств Минздрава США разрешение на проведение клинических испытаний на человеке.