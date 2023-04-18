Маск объявил о запуске чат-бота TruthGPT

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Илон Маск собирается запустить свою собственную версию чат-бота TruthGPT. Об этом в понедельник он заявил ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Я собираюсь запустить что-то, что я называю TruthGPT, или максимально ищущий правду ИИ (искусственный интеллект - прим.), который пытается понять природу Вселенной», - сказал он.

Маск подчеркнул, что это верный путь к безопасности в связи с тем, что этот ИИ заботится о понимании Вселенной, а значит маловероятно, что он уничтожит людей, поскольку они являются ее интересной частью. Он подчеркнул опасность искусственного интеллекта в целом, отметив, что у него «есть потенциал разрушения цивилизации».

Как сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, Маск 15 апреля открыл компанию в сфере ИИ под названием X.AI. 14 апреля газета Financial Times со ссылкой на несколько источников сообщила, что Маск собирает команду, чтобы запустить новый стартап в области искусственного интеллекта, который будет способен составить конкуренцию компании OpenAI, разработавшей чат-бот ChatGPT.