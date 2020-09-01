Машины земляков сожгли из-за мести двое жителей Степняка

СТЕПНЯК. КАЗИНФОРМ – Умышленный поджог на сумму более 3 млн тенге совершили двое жителей Степняка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 30 августа в 07:08 в дежурную часть отделения полиции района Биржан сал поступило телефонное сообщение от 33-летнего жителя города Степняка о том, что в его дворе горят две автомашины, от которых огонь перешел на кровлю дома.

«На месте происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что находящиеся во дворе автомашины, принадлежащие проживающим в доме отцу и сыну, полностью сгорели, также обгорела часть стены и кровли дома», - добавили в полиции.

Камеры видеонаблюдения показали, как двое мужчин убегают со стороны дома потерпевшего и перебегают дорогу. При прочесывания местности за двором дома полицейскими обнаружен сотовый телефон, который, как оказалось, принадлежал одному из поджигателей.

Как отметили в пресс-службе департамента полиции, были установлены два злоумышленника: 31- и 32-летние жители Степняка. Вскоре стали известны и их мотивы.

«Поджигатели признались, что совершили поджог из-за ранее сложившихся неприязненных отношений с жителем города Степняка, решив таким образом отомстить ему. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила 3 300 000 тенге. По факту поджога начато расследование по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, причинившее крупный ущерб. За совершение данного преступления поджигателям грозит срок от трех до семи лет лишения свободы», - резюмировали в полиции.