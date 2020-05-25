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Машины загорелись из-за тополиного пуха в Усть-Каменогорске

25 Мая 2020 07:39
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Машины загорелись из-за тополиного пуха в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Усть-Каменогорске произошел пожар в гаражном боксе, пострадали два автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.

По информации УЧС, в воскресенье поступило сообщение, что во дворе многоквартирного дома по улице Михаэлиса начался пожар в гаражном боксе.

«По прибытии огнеборцев к месту происшествия, горели автомобили «Митцубиси АМХ» (передняя часть) и «Тойота Калдина». Спасатели оперативно ликвидировали огонь на общей площади 5 кв. метров. Пострадавших нет», - пояснили в управлении ЧС.

В ходе выяснения всех обстоятельств оказалось, что огонь перекинулся на гаражные боксы от горящего поблизости мусора, тополиного пуха и листьев.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Орал Ерланулы

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