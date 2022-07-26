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Машины с туристами увязли в грязи после ливня в Мангистауской области
26 Июля 2022 23:41

Машины с туристами увязли в грязи после ливня в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Спасено 24 туриста, медицинская помощь им не потребовалась, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

​«25 июля в 120 километрах от города Жанаозен, в районе подземной мечети «Бекет-ата» из-за выпадения обильных осадков увязли в грязи 12 машин с туристами. Самостоятельно им выбраться не удалось, туристы позвонили в службу спасения «112».

Спасательные работы длились около двух часов. Медицинская помощь туристам не потребовалась. Спасатели вызволили 24 туриста, чьи автомобили застряли в грязи», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.


​В спасательной операции участвовали 2 единицы техники и 8 сотрудников ДЧС Мангистауской области, 2 единицы техники и 3 сотрудника от АО «ОзенМунайГаз».

Ранее сообщалось, что после дождя в районе «Голубой бухты» под водой оказались несколько машин.


Фото: пресс-служба ДЧС региона

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