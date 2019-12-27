Машины с газобаллонным оборудованием запретили оставлять в закрытых паркингах Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Машины с газобаллонным оборудованием запретили оставлять в закрытых паркингах Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

« Автомобилям с двигателями, работающими на природном газе под давлением и сжиженном газе из нефти, не разрешается въезжать на автостоянки закрытого типа, включенные в состав здания с иным целевым назначением и прилегающие к ним. А также в паркинги, расположенные ниже уровня земли. Делается это в целях безопасности. Запрет ставить в паркингах транспорт на газовом топливе, вступает в силу с 29 декабря 2019 года», - сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель управления департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Жасболат Бержанов.