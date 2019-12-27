+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -5 °С
USD 380.44 EUR 423.66
RUB 6.14 CNY 54.38
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Машины с газобаллонным оборудованием запретили оставлять в закрытых паркингах Атырау

27 Декабря 2019 20:50
Поделиться:
Машины с газобаллонным оборудованием запретили оставлять в закрытых паркингах Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Машины с газобаллонным оборудованием запретили оставлять в закрытых паркингах Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Домашние животные в Атырауской области  ночью будут светиться
Профилактические работы по предотвращению схода лавин проводят в ВКО На 35 млн тенге оштрафованы владельцы зданий уязвимых в террористическом отношении Когда все школы будут обеспечены видеонаблюдением, рассказал Асхат Аймагамбетов

« Автомобилям с двигателями, работающими на природном газе под давлением и сжиженном газе из нефти, не разрешается въезжать на автостоянки закрытого типа, включенные в состав здания с иным целевым назначением и прилегающие к ним. А также в паркинги, расположенные ниже уровня земли. Делается это в целях безопасности. Запрет ставить в паркингах транспорт на газовом топливе, вступает в силу с 29 декабря 2019 года», - сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель управления департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Жасболат Бержанов.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Транспорт, Безопасность,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив