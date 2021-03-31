Машины реанимационных бригад обеспечили «зеленым коридором» на дорогах столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Технология «умных светофоров» помогает столичной скорой помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение компании CTS в Instagram.

«В автомашинах столичной скорой помощи установлено специальное оборудование. При подъезде к перекрестку данное оборудование связывается со светофорами и включает зелёный свет. В итоге, объединив Интеллектуальную транспортную систему (ITS) с GPS- навигаторами санитарного автотранспорта, удалось намного сократить время проезда бригады скорой помощи до пациента. Пока таким «зеленым коридором» обеспечены машины реанимационных бригад», - говорится в сообщении компании CTS.