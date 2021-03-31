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    09:36, 31 Март 2021 | GMT +6

    Машины реанимационных бригад обеспечили «зеленым коридором» на дорогах столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Технология «умных светофоров» помогает столичной скорой помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение компании CTS в Instagram.

    «В автомашинах столичной скорой помощи установлено специальное оборудование. При подъезде к перекрестку данное оборудование связывается со светофорами и включает зелёный свет. В итоге, объединив Интеллектуальную транспортную систему (ITS) с GPS- навигаторами санитарного автотранспорта, удалось намного сократить время проезда бригады скорой помощи до пациента. Пока таким «зеленым коридором» обеспечены машины реанимационных бригад», - говорится в сообщении компании CTS.


    Теги:
    Дороги Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт Астана Главная
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