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вчера 20:45
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Машины на газовом топливе: количество несчастных случаев растет – МВД
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК рассказали о количестве автомобилей на газобаллонном оборудовании в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня в стране зарегистрировано более 350 тысяч автомобилей с газобаллонным оборудованием. И их количество растет. Растет и количество несчастных случаев, в основном пожаров, на автомобилях на газу. Пожары на автотранспорте составляют 20% от общего количества», - сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на письменный запрос редакции.
В министерстве отметили, что при установке газобаллоного оборудования в ряде случаев не устанавливаются клапаны избыточного давления для полной заправки баллонов (максимальный уровень не должен превышать 85% емкости), что впоследствии приводит к расширению газа при повышении температуры и взрыву.
«В этой связи с Правилах пожарной безопасности Постановлением Правительства (13 декабря 2019 года) установлены требования по запрету въезда в закрытые стоянки автомобилей с газобаллонным оборудованием», - добавили в МВД.
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