23 Мая 2022 15:11

Машины есть – Мининдустрии о льготном автокредитовании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Машины в рамках программы льготного автокредитования есть. Об этом заявил заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжас Сапарбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все постоянно задают одни и те же вопросы о том, что нет машин, нет денег. На самом деле, машины есть. В этом и коллеги заверяют. Я не знаю, почему подача такой информации. Потом, по средствам тоже коллеги определили. Они сказали, что сейчас уже два банка начали выплаты. Один банк подключился к приёму заявок, то есть этот процесс требует определённого времени», - сказал Олжас Сапарбеков на брифинге в СЦК.

По его словам, 34 человека - это первые, кто прошли процедуры.

«Я ранее говорил, что есть определённые процедуры, которые необходимо пройти, дабы получить кредит. Вы в любом случае, когда получаете машину, ставите залог, пока вы её оформите, это требует определённого времени, и это такая цепочка, довольно продолжительная по времени. Но коллеги пошли на усечение всех этих моментов, результатом чего была выдача автокредита. Таких фактов в истории если поднять, очень мало. Положительные моменты, которые есть, они озвучивались нашими коллегами», - добавил спикер.

Ранее сообщалось, что 34 казахстанца получили льготные автокредиты.