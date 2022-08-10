10 Августа 2022 11:53

Машины-двойники выявили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Очередные машины-двойники выявлены полицейскими на дорогах Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На этот раз в поле зрения стражей порядка попали автомашины Toyota Estima, с учетом в Российской Федерации.

«Экипажем нашего подразделения сначала была задержана одна из машин-двойников. Далее с помощью автоматизированной информационной системы «Қорғау – Опасный водитель» установлено, что на дорогах города колесит еще один идентичный транспорт с одинаковыми госномерными знаками и документами, соответственно. Искомый минивен был разыскан и задержан в считанные минуты. Оба водителя утверждают, что приобретали свои автомобили легально и недоумевают, как такое могло произойти. Между тем, обе иномарки водворены на специализированную штрафную стоянку. В районном управлении полиции по данному факту начато официальное разбирательство», – сообщил командир специализированного батальона УМПС Жанибек Ускембаев.

Фото:polisia.kz







