28 Июля 2022 20:36

Машины-двойники из Армении задержала полиция Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Машины-двойники из Армении задержала полиция города Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В поле зрения полицейских попали автомашины Nissan и Toyota Alphard. Оба авто имеют один госномер и идентичное свидетельство о регистрации.

«Обе иномарки имеют регистрацию в Республике Армения. Управляют ими наши соотечественники. Водитель микроавтобуса, как установлено, осуществляет пассажирские перевозки в Жанакорганский район Кызылординской области. Он утверждает, что приобрел машину несколько месяцев назад в Западном Казахстане.

Факт зарегистрирован в управлении полиции Ауэзовского района. По нему будет проведено досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы. По результатам станет известно, кто из этих автолюбителей использовал «липовый» госномер, с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством РК», – сообщил заместитель начальника правления административной полиции ДП города Алматы Болатбек Баятанов.

Транспортные средства водворены на специализированную штрафную стоянку.













Фото: polisia.kz