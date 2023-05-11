Машину журналиста Виктора Сутягина поджег неизвестный в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау подожгли автомобиль журналиста Виктора Сутягина. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, передает МИА «Казинформ».

«Машину я оставил в проулке. В 00:00 я выходил и все было нормально. Камера видеонаблюдения соседа показывает, что человек подошел в 02:24, что-то сделал на капоте, а потом раздается взрыв. Он сам, наверное, пострадал. Больше никто не пострадал. У соседей рядом машина стояла, но они успели ее отогнать», - рассказал журналист.





«11 мая в 04:21 экипажем автопатруля управления полиции Атырау возле дома по улице Наурызалиева обнаружена горящая автомашина Lexus RX-300. На место происшествия незамедлительно была направлена служба пожаротушения. Следов взрыва не обнаружено. На месте происшествия проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Предварительная причина выясняется», - сообщили в департаменте полиции города.

Заявление потерпевшего зарегистрировано в ЕРДР по части 3 статьи 202 УК РК.

Виктор Сутягин работает собственным корреспондентом МИА «Казинформ» в Атырау.