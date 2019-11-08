Машину со 120 килограммами осетров задержали в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Машину со 120 килограммами осетров задержали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В рамках профилактического мероприятия «Бекiре» сотрудниками отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы департамента полиции Атырауской области на ул.Баймуханова была остановлена автомашина марки «LADA Grantа» . Ею управлял 32-летний житель Исатайского района. При досмотре автомобиля в багажнике обнаружены 45 штук рыбин осетровых видов общим весом более 120 кг. При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции во дворе дома у водителя задержанной машины было обнаружены сети и плавательное средство «Байда», - сообщает пресс-служба ДП области.
Информируя, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».
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