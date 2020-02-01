Машину с иностранными номерами в Атырау можно переоформить не выходя из спецЦОНа

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау у владельцев машин с иностранными номерами есть возможность переоформить ее не выходя из спецЦОНа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня с утра жители Атырауской области обращаются в спецЦОН за консультациями по поводу постановки машин с иностранными номерами на учет. Для удобства автовладельцев в спецЦОНе дежурят представители процессингового центра ДП региона, сотрудники департамента Государственных доходов по Атырауской области», - рассказал начальник процессингового центра ДП Атырауской области Сапи Джангазиев.

По его словам, первое общение показало, что владельцы машин с иностранными номерами не владеют информацией.

«Обратился водитель, пригнавший из Армении машину Toyota Camry 2019 года выпуска. Очень удивился, что первичный сбор с его машины не миллион тенге, как он думал, а всего 663 тенге. Такая ставка действует для машин не старше двух лет. Кстати, в спецЦОНе можно можно не только получить все консультации и разъяснения, но и в отделении одного из банков оплатить сборы и пошлины», - сказал Сапи Джангазиев.