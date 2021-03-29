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    15:55, 29 Март 2021 | GMT +6

    Машину продали, но не переоформили: за кем остается налоговое обязательство

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За кем остается налоговое обязательство, в случае, если машину продали, но не переоформляли? На этот вопрос ответил директор департамента администрирования непроизводственных платежей, физических лиц и специального налогового режима Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Азамат Садыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что делать, если машина продана, но пришел налог на нее? Сколько обращений зарегистрировано с подобной проблемой?» - прозвучал вопрос от представителя СМИ.

    Азамат Садыков отметил, что в таких случаях налоговое обязательство остается за владельцем, на ком зарегистрирован транспорт.

    «В большинстве случаев была такая проблема: машину продали по доверенности либо когда-то продали ее, но не переоформили. В данном случае налоговое обязательство в любом случае остается за владельцем транспортного средства, на ком зарегистрировано. Было более 9 тысяч обращений по сервису корректировки. В результате совместно с Комитетом административной полиции проанализировали. В большинстве случаев машины стоят на учете, просто они не были переоформлены», - пояснил Азамат Садыков.


    Теги:
    Транспорт Налоги Экономика
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