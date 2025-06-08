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    00:01, 08 Июнь 2025 | GMT +5

    Машинист предотвратил столкновение на ж/д переезде Тараз — Шу

    Бригада пассажирского поезда предотвратила столкновение с гружеными прицепами, отцепившимися от трактора и оказавшимися на путях, передает агентство Kazinform со ссылкой на НК «Қазақстан темір жолы».

    Машинист предотвратил столкновение на ж/д переезде Тараз — Шу
    Фото: кадр из видео

    — 7 июня 2025 года на неохраняемом переезде участка Тараз — Шу (Жамбулское отделение) локомотивная бригада пассажирского поезда предотвратила столкновение с гружеными прицепами, отцепившимися от трактора и оказавшимися на путях. Машинист своевременно применил экстренное торможение, — говорится в сообщении нацкомпании.

    Поезд был остановлен всего в двух метрах от прицепов, удалось избежать возможных последствий для пассажиров и подвижного состава.

    Прицепы были оперативно убраны с железнодорожного полотна, после чего поезд продолжил движение.

    Информация передана в правоохранительные органы.

    Теги:
    Регионы КТЖ Поезда Тараз Железная дорога
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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