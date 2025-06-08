Машинист предотвратил столкновение на ж/д переезде Тараз — Шу

— 7 июня 2025 года на неохраняемом переезде участка Тараз — Шу (Жамбулское отделение) локомотивная бригада пассажирского поезда предотвратила столкновение с гружеными прицепами, отцепившимися от трактора и оказавшимися на путях. Машинист своевременно применил экстренное торможение, — говорится в сообщении нацкомпании.

Поезд был остановлен всего в двух метрах от прицепов, удалось избежать возможных последствий для пассажиров и подвижного состава.

Прицепы были оперативно убраны с железнодорожного полотна, после чего поезд продолжил движение.

Информация передана в правоохранительные органы.