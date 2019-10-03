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Машина вылетела с дороги в реку в Шамалгане, есть погибшие
3 Октября 2019 12:55
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Машина вылетела с дороги в реку в Шамалгане, погибли двое мужчин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Факт ДТП зарегистрирован в 9:30 в Карасайском районе. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. В дорожной аварии погибли двое мужчин, 1982 и 1988 г.р. По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное ст.345 ч.4 УК РК», - сообщили в департаменте полиции Алматинской области.
Видео происшествия опубликовано в паблике kris_p.
Ключевые слова: Алматы, ДТП, Происшествия,
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