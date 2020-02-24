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Машина врезалась в карнавальное шествие в Германии, есть пострадавшие

24 Февраля 2020 21:40
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Машина врезалась в карнавальное шествие в Германии, есть пострадавшие

ФОЛЬКМАРЗЕН. КАЗИНФОРМ - Несколько человек получили ранения после того, как автомобиль врезался в карнавальное шествие в немецком городе Фолькмарзен. По сообщениям местных СМИ, среди раненых есть несколько детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutche Welle.

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По сообщениям местных СМИ, в понедельник несколько человек получили ранения после того, как автомобиль врезался в толпу людей, которые наблюдали за карнавальным шествием в немецком городе Фолькмарзен.

Местная радиовещательная компания Hessenschau сообщила, что 10 человек получили ранения, в том числе несколько маленьких детей. По версии местной газеты Hessische Niedersächsische Allgemeine, число пострадавших достигло 15 человек.

Полиция сообщила, что водитель автомобиля был взят под стражу.

Город Фолькмарзен расположен в штате Гессен, примерно в часе езды к югу от города Билефельд. На место происшествия были вызваны десятки машин скорой помощи, а также вертолет.

Мотивы инцидента пока неизвестны, отмечает BBC.


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Ключевые слова: Происшествия, Германия,
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