Машина въехала в остановку в Петропавловске – врачи сообщили о состоянии детей

14 Ноября 2022, 14:50

14 Ноября 2022, 14:50

Машина въехала в остановку в Петропавловске – врачи сообщили о состоянии детей

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В многопрофильной детской областной больнице проинформировали о состоянии троих детей, пострадавших в аварии на автобусной остановке в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Врач-травматолог больницы Чингиз Нургалиев сообщил, что дети в момент поступления в медучреждение были в сознании.

«Двоих детей перевели в реанимацию через отделение хирургии с тупыми травмами живота, ушибом передней брюшной стенки. Один – через отделение травматологии с политравмой, открытым переломом правого бедра, правобедренной кости, ушибленной рваной раной правого бедра с переходом на коленный сустав и черепно-мозговой травмой. Его в экстренном порядке прооперировали. Был произведен синтез бедра металлоконструкцией и первичная хирургическая обработка с удалением тканей и ушиванием раны правого бедра. Операция длилась около двух часов. Ребенок находится в реанимации, состояние стабильное, тяжелое. В сознании, дышит самостоятельно, динамика положительная», - сказал Ч. Нургалиев.

Детей с тупой травмой живота перевели в отделение хирургии. Состояние семилетних ребятишек оценивается как средней тяжести, 12-летнего – тяжелое, но стабильное. Он получил более серьезные травмы. Прогнозы врачи не делают. Но жизни его ничего не угрожает. Мальчику предстоит длительная реабилитация.

Еще одна пострадавшая – 43-летняя женщина - находится в реанимации многопрофильной городской больницы. Состояние тяжёлое, стабильное, сознание ясное.