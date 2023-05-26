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Машина въехала в остановку в Петропавловске: пострадали пять человек

Автор:  
Олеся Жуковень
26 Мая 2023, 19:21
Машина въехала в остановку в Петропавловске: пострадали пять человек Кадр из видео

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске легковой автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. Пострадали пять человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Авария произошла на остановке «Тайга» в обеденное время. По информации пресс-службы департамента полиции, 45-летняя женщина «Honda Fit» допустила столкновение с пассажирским маршрутным автобусом марки «Lifan». Не справившись с управлением, она наехала на остановочный павильон.

По предварительным данным, водители автомобиля и автобуса трезвы. Транспортные средства водворены на специальную стоянку. Назначены экспертизы, ведется дознание.

По информации управления здравоохранения, троих горожан, находившихся на остановке, госпитализировали. Они получили травмы различной степени тяжести: ушиб головного мозга, перелом основания черепа, закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом голени. Из них один человек находится в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть несовершеннолетняя. Еще два человека получили поверхностные ссадины.


Северо-Казахстанская область   ДТП   Транспорт   Регионы   Петропавловск  
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