Машина сорвалась с обрыва в Мангистау: Погиб водитель

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Трагедия произошла близ села Кызыл-Узень, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

На пульт дежурного отдела полиции Тупкараганского района 8 сентября в 00:10 поступил вызов от женщины, которая сообщила о пропаже мужа.

По её словам, муж выехал из дома днём на машине Opel Vectra. Она созванивалась с ним, а позже связь была потеряна.

Сотрудники полиции всю ночь вели поиски по всему району. На следующий день с утра около 09:00 участковые инспекторы полиции обнаружили данный автотранспорт у села Кызыл-Узень.

Как выяснилось, автомобиль сорвался с обрыва. В салоне машины находился только водитель, который в результате падения скончался на месте.

Ведётся расследование.



