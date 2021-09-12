РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:03, 11 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Машина сорвалась с обрыва в Мангистау: Погиб водитель

    None
    None
    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Трагедия произошла близ села Кызыл-Узень, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    На пульт дежурного отдела полиции Тупкараганского района 8 сентября в 00:10 поступил вызов от женщины, которая сообщила о пропаже мужа.

    По её словам, муж выехал из дома днём на машине Opel Vectra. Она созванивалась с ним, а позже связь была потеряна.

    Сотрудники полиции всю ночь вели поиски по всему району. На следующий день с утра около 09:00 участковые инспекторы полиции обнаружили данный автотранспорт у села Кызыл-Узень.

    Как выяснилось, автомобиль сорвался с обрыва. В салоне машины находился только водитель, который в результате падения скончался на месте.

    Ведётся расследование.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Видео Происшествия Мангистауская область
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!