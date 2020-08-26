+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 27 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Машина скорой помощи врезалась в опору моста в столице

26 Августа 2020 11:46
Поделиться:
Машина скорой помощи врезалась в опору моста в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице автомашина скорой помощи врезалась в опору моста, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный Департамент полиции.

Новости по теме
В столице столкнулись грузовые автомобили Камаз и Howo, есть пострадавшие
Автобус перевернулся в Туркестанской области: названы предварительные причины аварии Автобус с пассажирами опрокинулся в Туркестанской области Причины происшествий на высокоаварийных дорогах выяснили павлодарские полицейские

«26 августа 2020 года в 08 часов 29 минут водитель 1976 года рождения, управляя автомашиной скорой помощи марки «Huindai», с включенными проблесковыми маячками, следуя по альтернативной дороге на вызов по ул. Кунаева со стороны пр. Кабанбай батыра, в сторону пр. Турана напротив дома №1 допустил наезд на опору пешеходного моста», - отмечают в ведомстве.

К счастью, пострадавших в результате ДТП нет.

Фото:instagram: za_rulem_astana


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Происшествия  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив