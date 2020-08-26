Машина скорой помощи врезалась в опору моста в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице автомашина скорой помощи врезалась в опору моста, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный Департамент полиции.

«26 августа 2020 года в 08 часов 29 минут водитель 1976 года рождения, управляя автомашиной скорой помощи марки «Huindai», с включенными проблесковыми маячками, следуя по альтернативной дороге на вызов по ул. Кунаева со стороны пр. Кабанбай батыра, в сторону пр. Турана напротив дома №1 допустил наезд на опору пешеходного моста», - отмечают в ведомстве.

К счастью, пострадавших в результате ДТП нет.

Фото:instagram: za_rulem_astana