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Машина скорой помощи врезалась в опору моста в столице
26 Августа 2020 11:46
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице автомашина скорой помощи врезалась в опору моста, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный Департамент полиции.
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«26 августа 2020 года в 08 часов 29 минут водитель 1976 года рождения, управляя автомашиной скорой помощи марки «Huindai», с включенными проблесковыми маячками, следуя по альтернативной дороге на вызов по ул. Кунаева со стороны пр. Кабанбай батыра, в сторону пр. Турана напротив дома №1 допустил наезд на опору пешеходного моста», - отмечают в ведомстве.
К счастью, пострадавших в результате ДТП нет.
Фото:instagram: za_rulem_astana
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