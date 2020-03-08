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Машина скорой помощи перевернулась в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Машина скорой помощи опрокинулась на бок на одной из улиц Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Фотографии с места аварии по улице Жамбыла появились в социальных сетях.
«46-летний водитель скорой помощи в результате плохого самочувствия не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, столкнулся с автомашиной Audi и совершил опрокидование автомашины скорой помощи на правый бок», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.
В машине скорой помощи с водителем были фельдшер и медбрат. К счастью, никто не пострадал. Водителя скорой доставили в третью городскую больницу, оказали медицинскую помощь. От госпитализации мужчина отказался.
«По факту дорожно-транспортного происшествия собран материал и передан в отдел административной полиции управления полиции города Петропавловска для принятия процессуального решения», - добавили в пресс-службе.
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