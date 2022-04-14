Машина скорой помощи перевернулась при ДТП в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе в результате аварии на дороге перевернулась машина скорой помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

На перекрестке водитель легковой автомашины не уступил дорогу машине скорой помощи.

«74-летний водитель автомашины Toyota Camry на перекрестке проспекта Молдагуловой и братьев Жубановых не уступил дорогу машине скорой помощи. Из-за столкновения машина скорой перевернулась на бок.

В результате столкновения медсестра, находившаяся в машине скорой помощи, получила телесные повреждения и была госпитализирована», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

К счастью, в тот момент в машине скорой помощи не было пациентов.