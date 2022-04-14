Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Машина скорой помощи перевернулась при ДТП в Актобе

Автор:  
Самал Ендибаева
14 Апреля 2022, 02:39
Машина скорой помощи перевернулась при ДТП в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе в результате аварии на дороге перевернулась машина скорой помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

На перекрестке водитель легковой автомашины не уступил дорогу машине скорой помощи.

«74-летний водитель автомашины Toyota Camry на перекрестке проспекта Молдагуловой и братьев Жубановых не уступил дорогу машине скорой помощи. Из-за столкновения машина скорой перевернулась на бок.

В результате столкновения медсестра, находившаяся в машине скорой помощи, получила телесные повреждения и была госпитализирована», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

К счастью, в тот момент в машине скорой помощи не было пациентов.

photo

Актюбинская область   ДТП  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению