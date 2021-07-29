Машина скорой помощи перевернулась на трассе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, в районе села Бесколь Кызылжарского района, произошла авария с участием машины скорой помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места происшествия разместили очевидцы в социальных сетях. На кадрах видно, что «скорая» лежит на боку.

«Произошло столкновение автомобиля «Chrysler» под управлением 27-летнего жителя села Бесколь и спецавтомобиля марки «Газель» под управлением 55-летнего жителя города Сергеевки района Шал акына. Скорая помощь доставляла пациентку из района в областную больницу. Никто из участников ДТП серьезно не пострадал. Пациентку доставили в областную больницу на другой спецавтомашине», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции области.

На месте аварии сотрудники полиции проводят сбор материала, осмотр места происшествия составляют схему ДТП.



