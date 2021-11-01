Машина сбила подростка на «зебре» в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 14-летнего пешехода вечером сбил 23-летний водитель на автомобиле «ВАЗ». Потерпевший попал в больницу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«31 октября, около 18.30, по улице Жусупа в городе Экибастузе 23-летний водитель автомашины «ВАЗ 21104» совершил наезд на пешехода 2007 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», - рассказали журналистам в департаменте полиции Павлодарской области.

Там добавили, что из-за столкновения пешеход с травмами госпитализирован.

«Автотранспорт водворен на специальную штрафную стоянку. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка», - уточнили в ДП.