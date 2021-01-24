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    17:00, 24 Январь 2021 | GMT +6

    Машина с пассажирами повисла над обрывом в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК спасли троих мужчин от падения с обрыва, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РОСО МЧС Казахстана.

    23 января в 3:50 минут поступило сообщение в дежурно-диспетчерское отделение РОСО МЧС РК. В Карасайском районе ущелье Кок-лай-сай требуется помощь спасателей.

    «Оперативная группа в составе 6 человек на 1 единице автотехники выехали на место происшествия. Как оказалось, автомобиль при подъёме в гору съехал с дороги, два колеса с правой стороны находились над обрывом. Машина уперлась задним крылом в дерево, что предотвратило от падения в обрыв. В автомобиле находились трое людей, они не могли выйти из салона, так как легковая машина могла сорваться вниз. Ситуация ухудшалась с каждой минутой - у пострадавших заканчивалось топливо, молодые люди замерзали», - рассказали в пресс-службе РОСО.

    Сообщается, что спасатели, прежде чем начать эвакуацию, при помощи полиспаста зафиксировали машину, вытянули ее от обрыва и при помощи двух тросов отбуксировали машину в безопасную зону. Пострадавшие были освобождены из машины. Медицинская помощь никому не потребовалась.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматинская область Происшествия
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