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Машина с пьяным водителем вылетела на железнодорожные пути в Костанайской области

24 Ноября 2019 14:39
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Машина с пьяным водителем вылетела на железнодорожные пути в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Трагедия едва не произошла в Костанае – на железнодорожные пути вылетела машина с пьяным водителем, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

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«На пульт дежурного» 102» позвонил сотрудник линейного отдела полиции и сообщил, что на железнодорожный путь вылетела автомашина «Фольксваген». На месте происшествия была задействована группа полицейских», - сообщила пресс-секретарь департамента Ирина Беженарь.

Полицейские установили, что в машине находился 31-летний мужчина. По поводу инцидента составлен протокол об административном правонарушении согласно Административному кодексу РК. Проверка установила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Ключевые слова: Костанайская область, МВД РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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