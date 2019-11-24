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Машина с пьяным водителем вылетела на железнодорожные пути в Костанайской области
24 Ноября 2019 14:39
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КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Трагедия едва не произошла в Костанае – на железнодорожные пути вылетела машина с пьяным водителем, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.
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«На пульт дежурного» 102» позвонил сотрудник линейного отдела полиции и сообщил, что на железнодорожный путь вылетела автомашина «Фольксваген». На месте происшествия была задействована группа полицейских», - сообщила пресс-секретарь департамента Ирина Беженарь.
Полицейские установили, что в машине находился 31-летний мужчина. По поводу инцидента составлен протокол об административном правонарушении согласно Административному кодексу РК. Проверка установила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ключевые слова: Костанайская область, МВД РК,
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