Машина с детьми и пассажирский автобус столкнулись в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе произошло ДТП с участием легковой автомашины и пассажирского автобуса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Авария случилась на пересечении проспекта Абулхаир хана и улицы Тлеу батыра с участием автобуса ПАЗ, следовавшей по 12-му маршруту и автомашины «Деу-Нексия». В результате ДТП трое детей из автомашины «Деу-Нексия» доставлены в ОДКБ для осмотра и пассажирка госпитализирована в БСМП города Актобе. В салоне автобуса находились около 15 пассажиров, по предварительным данным, пострадавших среди них нет.