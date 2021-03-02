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    23:17, 01 Март 2021 | GMT +6

    Машина с детьми и пассажирский автобус столкнулись в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе произошло ДТП с участием легковой автомашины и пассажирского автобуса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
    Авария случилась на пересечении проспекта Абулхаир хана и улицы Тлеу батыра с участием автобуса ПАЗ, следовавшей по 12-му маршруту и автомашины «Деу-Нексия». В результате ДТП трое детей из автомашины «Деу-Нексия» доставлены в ОДКБ для осмотра и пассажирка госпитализирована в БСМП города Актобе. В салоне автобуса находились около 15 пассажиров, по предварительным данным, пострадавших среди них нет.
    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Актюбинская область
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