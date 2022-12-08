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Машина провалилась под лед на реке в Атырау

8 Декабря 2022, 16:20
Машина провалилась под лед на реке в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Машина провалилась под лед на реке Урал в Атырау. Видео застывшей во льду машины появилось в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пользователи в комментариях пишут, что машина-пикап принадлежит рыбоохране Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Произошло ЧП в заповедной зоне в районе полуострова Пешной, где расположен пост пограничников.

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона, машина провалилась в сельском округе Пешной села Дамба в 15 метрах от береговой полосы. О пострадавших информации нет.

Спасатели прорубили лед с помощью ломов, а водолазы оперативно-спасательного отряда, погрузившись под воду, зацепили трос за заднее колеса автомобиля и вытащили его на берег.
В аварийно-спасательных работах были задействованы шесть сотрудников и одна единица техники оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области.
ДЧС Атырауской области предупреждает о том, что нельзя выходить на тонкий и неокрепший лед, а тем более выезжать на машине.
Скрин из видео
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