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Машина провалилась под лед на Капшагайском водохранилище

2 Января 2023, 14:33
Машина провалилась под лед на Капшагайском водохранилище

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Машина марки Mercedes-Benz Sprinter провалилась под лед на Капшагайском водохранилище, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

1 января 2023 года во время проведения профилактических работ с рыбаками на Капшагайском водохранилище сотрудники ДЧС Алматинской области заметили рыбаков-любителей с личным автомобилем на льду.

Мужчина приехал порыбачить на автомобиле марки Mercedes-Benz Sprinter. Как рассказали в пресс-службе департамента по ЧС Алматинской области, рыбака предупреждали о мерах предосторожности. Однако он не послушал, заехал на лед и машина провалилась. Мужчине удалось вовремя выйти из авто, он жив и в помощи медиков не нуждается.

Как уточняет ведомство, водитель будет привлечен к административной ответственности по статье 412 часть 1 КоАП РК «Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах».

«Уважаемые жители и гости Алматинской области! ДЧС просит граждан соблюдать правила безопасности при переходе и переезде замерзших водоемов. Не выходить на тонкие и неокрепшие участки льда, не выезжать на транспортных средствах за пределы переправ, не пробивать лунки для рыбной ловли на ледовых переправах, не собираться группами на отдельных участках льда, не приближаться к промоинам, трещинам и прорубям во льду», - добавили в пресс-службе ДЧС Алматинской области


Фото: пресс-служба МЧС РК
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