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Машина посольства России сбила пешехода в Бишкеке
17 Мая 2022 20:44

Машина посольства России сбила пешехода в Бишкеке

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В столице Кыргызстана машина посольства России сбила пешехода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Кабар».

По информации пресс-службы Патрульной милиции, ДТП произошло сегодня примерно в 15:20 на перекрестке бульвара Молодая Гвардия и улицы Жибек Жолу.

По данным правоохранительных органов, мужчина выбежал на дорогу, возможно, был пьян.

Его забрала карета скорой помощи.


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