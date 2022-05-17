21:08
17 Мая 2022 20:44
Машина посольства России сбила пешехода в Бишкеке
БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В столице Кыргызстана машина посольства России сбила пешехода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Кабар».
По информации пресс-службы Патрульной милиции, ДТП произошло сегодня примерно в 15:20 на перекрестке бульвара Молодая Гвардия и улицы Жибек Жолу.
По данным правоохранительных органов, мужчина выбежал на дорогу, возможно, был пьян.
Его забрала карета скорой помощи.
Читайте также
Лента новостей
21:02
20:47
20:44
20:34
20:30
20:25
20:15
20:10
20:00
19:55
19:48
19:39
19:37
19:24
19:19
19:10
19:04
18:51
18:45