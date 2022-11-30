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Машина попала под лавину в ВКО

30 Ноября 2022, 18:24
Машина попала под лавину в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские помогли вызволить заваленную снегом машину, попавшую под лавину в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Во время метели автомобиль с супружеской парой и еще тремя пассажирами выехал из Усть-Каменогорска в Алтай. Ранним утром на серпантине трассы Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи машину накрыла лавина.

В этот день на патрулирование выехали начальник отдела полиции Серебрянска Кайрат Султангалиев совместно с начальником ОКП ОП города Ернуром Макиленовым и госавтоинспектором ОДТИ ОП района Алтай Орынбасаром Тургановым.

Выехавшие на трассу стражи порядка увидели заваленную снегом машину и бросились на помощь. Полицейские пытались лопатами откапать автомобиль, однако ничего не вышло, отбуксировать УАЗом тоже не получилось, поэтому полицейские привезли на подмогу трактор грейдер. С помощью него и удалось вызволить авто из снежного капкана.

Троих пассажиров, державших путь до Алтая полицейские посади в попутки. А супружескую пару из-за закрытой до Усть-Каменогорска дороги и сломанного авто стражи правопорядка повезли в Серебрянск отогревать горячим чаем и обедом, после они поселили их в гостинице, чтобы отремонтировать машину.


Фото: polisia.kz

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