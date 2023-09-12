Машина перевернулась в центре Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске около 9 часов утра столкнулись автомашины Mercedes-Benz и Mitsubishi Galant. Последняя – опрокинулась, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места аварии распространилось в социальных сетях.

По информации пресс-службы департамента полиции, водитель Mitsubishi Galant, не справившись с управлением, выехал на тротуар и допустил опрокидывание транспортного средства.

«34-летняя пассажирка для оказания помощи доставлена в медицинское учреждение. 32-летний водитель Mercedes-Benz и 34-летний водитель Mitsubishi Galant направлены на прохождения медицинского освидетельствования. Предварительно - трезвы. В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется сбор материала, после чего будет принято процессуальное решение», - прокомментировали в пресс-службе.