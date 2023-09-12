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    16:28, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Машина перевернулась в центре Петропавловска

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    Still image: instagram.com/petropavlovsk_city
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске около 9 часов утра столкнулись автомашины Mercedes-Benz и Mitsubishi Galant. Последняя – опрокинулась, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места аварии распространилось в социальных сетях.

    По информации пресс-службы департамента полиции, водитель Mitsubishi Galant, не справившись с управлением, выехал на тротуар и допустил опрокидывание транспортного средства.

    «34-летняя пассажирка для оказания помощи доставлена в медицинское учреждение. 32-летний водитель Mercedes-Benz и 34-летний водитель Mitsubishi Galant направлены на прохождения медицинского освидетельствования. Предварительно - трезвы. В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется сбор материала, после чего будет принято процессуальное решение», - прокомментировали в пресс-службе.


    Теги:
    полиция Северо-Казахстанская область Петропавловск ДТП Правоохранительные органы
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