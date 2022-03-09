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Мартовский гололед: более 170 ДТП произошло в Нур-Султане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
9 Марта 2022, 16:33
Мартовский гололед: более 170 ДТП произошло в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе столичного департамента полиции сообщили о произошедших за минувшие дни ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории столицы за два дня зарегистрировано 175 дорожно-транспортных происшествий. Седьмого марта по проспекту Тлендиева произошло ДТП с участием четырех автомашин, причиной послужило несоблюдение виновными лицами скоростного режима в метеорологических условиях. В результате ДТП жертв, пострадавших нет», - сообщили в департаменте.

В отношении виновных возбуждены административные производства по части 1 статьи 610 КРКоАП, материалы направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.

Департамент полиции г. Нур-Султана просит водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам.

«В интересах собственной безопасности советуем осуществлять переход улиц в установленных местах, использовать светоотражающие элементы, убрать наушники и прервать разговор по телефону при переходе дороги», - добавили в ДП.

Астана   ДТП   Происшествия   МВД РК   Общество   Погода  
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