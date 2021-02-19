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Марсоход Perseverance прибыл на Марс искать следы бактериальной жизни

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Февраля 2021, 07:45
Марсоход Perseverance прибыл на Марс искать следы бактериальной жизни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Perseverance прибыл на Марс искать следы бактериальной жизни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

В четверг вечером американское космическое агентство НАСА посадило на Марс новый ровер Perseverance («Персеверанс» англ. - непоколебимость, упорство). Посадка произошла около 20:55 по Гринвичу. Переданные с борта марсохода данные о благополучной посадке были встречены в центре управления полетом вздохом облегчения и бурными аплодисментами.

Главной задачей марсохода станет поиск на Красной планете следов бактериальной жизни. Ученые уверены, что если на Марсе когда-то была жизнь, то она приходится на период от 3 до 4 млрд лет назад, когда на планете еще была вода.

Perseverance стал третьим космическим аппаратом, прибывшим к Марсу за последний месяц: ранее на его орбиту вышли роботы ОАЭ и Китая. Все три миссии покинули землю в июле 2020 года.


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