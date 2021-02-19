Марсоход NASA прислал первые снимки «красной планеты» после приземления

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Как сообщалось, марсоход NASA под названием Perseverance - «Настойчивость» благополучно приземлился на Марсе после своего путешествия на расстояние 292,5 миллиона миль от Земли. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подтвердило успешную посадку марсохода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

«Перси», как ласково называют марсоход в центре управления полетом, отправил на Землю первые изображения места посадки сразу после приземления, на которых видна тень марсохода на поверхности его посадочной площадки в районе кратера Йезеро.

Марсоход покинул Землю более 6 месяцев назад. Perseverance и ее команда оправдали название аппарата, преодолев трудности подготовки к заключительным этапам путешествия во время пандемии.

«Эта посадка - один из тех поворотных моментов для NASA, США и освоения космоса во всем мире - когда мы знаем, что находимся на пороге открытий, и затачиваем карандаши, чтобы, так сказать, переписать учебники», - заявил исполняющий обязанности директора NASA Стив Юрчик.

Президент США Джо Байден поделился в Twitter поздравлениями: «Поздравляем NASA и всех, чей тяжелый труд сделал возможным историческое приземление марсохода Perseverane. Сегодняшний день еще раз доказал, что с силой науки и американской изобретательностью ничто не выходит за рамки возможного».

Марсоходу Perseverance предстоит выполнить немало в ближайшие несколько лет. Он исследует кратер Йезеро, место древнего озера, существовавшего 3,9 миллиарда лет назад, и будет искать там микроископаемых в скалах и почве. Последующие миссии вернут образцы этого места, собранные Perseverance на Землю к 2030-м годам.

В рамках миссии Perseverance NASA впервые будет проводить эксперимент по пилотированию вертолета под названием Ingenuity на другой планете.

Perseverance - это девятая посадка NASA на Марс и пятый марсоход агентства. Чтобы приземлиться, ему пришлось пережить печально известные «семь минут ужаса».

Время, необходимое для передачи радиосигналов с Земли на Марс в один конец, составляет около 11 минут, что означает, что семь минут, которые требуется космическому кораблю для приземления на Марс, происходят без какой-либо помощи или вмешательства со стороны команд NASA на Земле.

Этот марсоход также является самым тяжелым из всех, которые NASA когда-либо пыталось посадить, он весит более метрической тонны.