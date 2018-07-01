Марсианский рельеф можно будет разглядеть в телескоп этой ночью

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Два астрономических явления - лунное затмение и великое противостояние Марса - произойдут одновременно вечером в пятницу. Это редкое совпадение, которое случается раз в 25 тысяч лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила агентству заведующая обсерваторией Петербургского планетария Мария Смирнова, два явления, которые можно будет наблюдать 27 июля на небе интересны сами по себе.

«Раз в 25 тысяч лет происходит совпадение великого противостояния Марса и такого длительного лунного затмения», - отметила она.

Лунное затмение наступает, когда Луна входит в тень Земли, и может случаться и несколько раз в год, а вот, так называемое, противостояние Марса - более редкое явление, оно происходит раз в 13-17 лет.

«Марс обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите: он то приближается к Солнцу, то отдаляется. Каждые 2,5 года наша планета догоняет Марс, и мы оказываемся на близких расстояниях, но, если в этот момент Марс как раз приблизился к Солнцу, расстояние между нашими планетами оказывается минимальным из возможного - 65-70 млн км. Это и называется великим противостоянием. В такие моменты в телескоп хорошо можно различать элементы марсианского рельефа», - пояснил специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.

Великие противостояния происходят нечасто, раз в 13-17 лет.

«27 июля Землю и Марс будет разделять расстояние около 57,6 млн км», - отметил старший научный сотрудник лаборатории исследований звездного магнетизма Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН Евгений Семенко.