Маршруты возможной транспортировки каннабиса взяты на контроль в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской и Кызылординской областях начали патрулировать дороги, которые могут быть использованы при транспортировке наркотиков. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Шу Жамбылской области состоялось открытие широкомасштабной операции «Қарасора-2021». Начальник Департамента по противодействию наркопреступности МВД Тлегеном Маткеновым провел инструктивное совещание с руководителями подразделений по противодействию наркопреступности в регионах страны, представителями Национальной гвардии, местных исполнительных органов, а также Департамента полиции области», - сказал Нурдильда Ораз.

Было отмечено, что в ходе совещания обозначены цели операции и определены конкретные задачи по выявлению заготовщиков наркотиков каннабисной группы, пресечению каналов трафика героина, а также преступных групп, специализирующихся на распространении синтетических наркотиков, ликвидации нарколабораторий.

«В департаментах полиции Жамбылской и Кызылординской областей разработаны маршруты патрулирования с учетом местности и дорог, которые могут быть использованы при транспортировке каннабиса, осуществляется воздушная разведка», - добавил Нурдильда Ораз.

По данным ведомства, в прошлом году по итогам операции выявлено 383 фактов сбыта и 162 хранения наркотиков, 233 культивирования конопли. Ликвидировано 62 плантации общей площадью свыше 260 гектаров. Изъято и уничтожено 53 тысячи кустов конопли весом более 20 тонн.



