Маршруты возможной транспортировки каннабиса взяты на контроль в Казахстане
«В городе Шу Жамбылской области состоялось открытие широкомасштабной операции «Қарасора-2021». Начальник Департамента по противодействию наркопреступности МВД Тлегеном Маткеновым провел инструктивное совещание с руководителями подразделений по противодействию наркопреступности в регионах страны, представителями Национальной гвардии, местных исполнительных органов, а также Департамента полиции области», - сказал Нурдильда Ораз.
Было отмечено, что в ходе совещания обозначены цели операции и определены конкретные задачи по выявлению заготовщиков наркотиков каннабисной группы, пресечению каналов трафика героина, а также преступных групп, специализирующихся на распространении синтетических наркотиков, ликвидации нарколабораторий.
«В департаментах полиции Жамбылской и Кызылординской областей разработаны маршруты патрулирования с учетом местности и дорог, которые могут быть использованы при транспортировке каннабиса, осуществляется воздушная разведка», - добавил Нурдильда Ораз.
По данным ведомства, в прошлом году по итогам операции выявлено 383 фактов сбыта и 162 хранения наркотиков, 233 культивирования конопли. Ликвидировано 62 плантации общей площадью свыше 260 гектаров. Изъято и уничтожено 53 тысячи кустов конопли весом более 20 тонн.