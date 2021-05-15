Маршруты трех автобусов изменят в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с 15 мая будет ограничено движение транспорта на участке автомобильной дороги пересечения улиц Пушкина и Пионерской, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, что участок дороги неподалеку от университета будет закрыт, сообщила компания «Петропавловские тепловые сети». Ограничение связано с реконструкцией магистрального трубопровода.

«Работы проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону, для обеспечения бесперебойным теплоснабжением населения, организаций и учреждений, строящегося учебного корпуса Северо-Казахстанского университета имени М. Козыбаева», - проинформировали в компании.

Работы продлятся до первого июля.

В городском акимате объявили об изменении схемы движения маршруток на этот период. Автобусы №25, №31 и №23М будут курсировать по улице Жумабаева на участке от улицы Шажимбаева до улицы Абая.