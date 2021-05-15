РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:31, 15 Май 2021 | GMT +6

    Маршруты трех автобусов изменят в Петропавловске

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с 15 мая будет ограничено движение транспорта на участке автомобильной дороги пересечения улиц Пушкина и Пионерской, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О том, что участок дороги неподалеку от университета будет закрыт, сообщила компания «Петропавловские тепловые сети». Ограничение связано с реконструкцией магистрального трубопровода.

    «Работы проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону, для обеспечения бесперебойным теплоснабжением населения, организаций и учреждений, строящегося учебного корпуса Северо-Казахстанского университета имени М. Козыбаева», - проинформировали в компании.

    Работы продлятся до первого июля.

    В городском акимате объявили об изменении схемы движения маршруток на этот период. Автобусы №25, №31 и №23М будут курсировать по улице Жумабаева на участке от улицы Шажимбаева до улицы Абая.


    Теги:
    Дороги Северо-Казахстанская область Транспорт Общество ЖКХ
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:50
    Абай Центр - оазис казахстанской культуры в Вашингтоне
    Сегодня, 18:30
    Токаев и Эрдоган переговорили по телефону
    Сегодня, 18:30
    Настоящее чудо: мальчик в Бельгии победил неизлечимую форму рака
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!