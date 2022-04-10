Маршруты грузовых жд перевозок «Китай - Европа» запускают через переход «Достык - Алашанькоу»

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В КНР увеличивают объем грузовых железнодорожных перевозок по маршруту «Китай - Европа». Об этом говорится в сообщении Китайской железнодорожной компании (China State Railway Group), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новая стратегия развития железнодорожного транспорта в КНР действует начиная с этих выходных. По заявлению China State Railway Group, новая стратегия позволит оптимизировать работу нескольких железнодорожных линий и добавить международные грузовые поезда в сообщение «Китай – Европа».

В частности, вводятся новые грузовые маршруты, следующих из крупных транспортно-логистических баз КНР (провинции Сычуань и Гуйчжоу, мегаполиса Чунцин, Юго-Западный Китай) в направлении международного перехода «Достык - Алашанькоу».

«Ожидается, что новые линии грузовых поездов «Китай - Европа» укрепят доверие рынка и предоставят клиентам больше возможностей для доставки товаров благодаря более широкому охвату железных дорог по всей стране», - цитирует «Хуанцю Шибао» главу логистической компании из Шанхая Томми Тана.

По словам представителей китайских транспортно-логистических компаний, в первом квартале 2022 года в общей сложности отправлено более 3,6 тысяч грузовых поездов, следовавших по международным железнодорожным маршрутам «Китай - Европа» (с ростом на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и 350 тысяч контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (+9%).

Китайские эксперты объясняют данный тренд увеличением количества заказов из Европы. Основные категории товаров включают автозапчасти, электронную продукцию и товары, продаваемые на платформах трансграничной электронной коммерции.

Международный переход «Достык - Алашанькоу» - важнейшее звено в развитии торгово-экономических связей между странами Европы и Азии.

Ранее сообщалось, что железнодорожные коридоры в направлении Китая будут развиваться в соответствии с ростом транзита.