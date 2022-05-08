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Маршруты еще двух автобусов временно изменят в Нур-Султане
8 Мая 2022 16:30

Маршруты еще двух автобусов временно изменят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице временно изменены схемы движения 15 маршрутов из-за ремонтных работ на нескольких улицах столицы. Об этом сообщил городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата города Нур-Султана в своем Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось об изменении схем движения 13 маршрутов: №№ 10, 12, 29, 29А, 32, 37, 40, 46, 51, 302, 303, 308, 309. Сегодня к этим маршрутам добавились еще два.

«До завершения ремонтных работ, временно изменена схема движения маршрута № 53, 10», - проинформировала транспортная компания «City Transportation Systems».

С измененной схемой движения можете ознакомиться ниже.




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