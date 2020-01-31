Маршруты автобусов пересмотрят в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске проанализируют автобусные маршруты. Об этом заявил на отчетной встрече аким города Булат Жумабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Б.Жумабеков признал, что пассажирские перевозки – давняя проблема. Но уже в этом году пообещал навести там порядок.

«Мы заключаем договор на привлечение компаний, которые имеют соответствующие лицензии и разрешение на разработку и анализ автобусных маршрутов. Без него мы не сможем дать оценку текущей ситуации. Мы сможем определить пассажиропоток, у нас немало дублирующих маршрутов. Бывает, что в одно и то же время по одному маршруту друг за другом идет 4-5 автобусов. Думаю, это не совсем рационально», - сказал Б.Жумабеков.

К марту анализ будет готов, и городские власти возьмутся за разработку маршрутов. Аким области Кумар Аксакалов пообещал, что весной на улицы города выйдут новые автобусы. Деньги зарезервировали, с заводами-изготовителями ведут переговоры.

«Мы видим, что много дублирующих маршрутов стало. Гонки межу собой начинают устраивать, не соблюдают безопасность пассажиров, создают аварийные ситуации на дорогах. Сейчас на рейсы выходят около 300 автобусов. Мы посчитаем, какое количество автобусов нам нужно. Наверняка, их число будет сокращено. Будут выработаны более оптимальные маршруты. В апреле-мае мы можем купить уже новые автобусы», - прокомментировал К.Аксакалов.



