+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -4 °С
USD 378.80 EUR 417.32
RUB 6.02 CNY 54.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Маршруты автобусов пересмотрят в Петропавловске

31 Января 2020 15:35
Поделиться:
Маршруты автобусов пересмотрят в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске проанализируют автобусные маршруты. Об этом заявил на отчетной встрече аким города Булат Жумабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Новыми автобусами пополнился муниципальный автопарк Алматы
ОПМ «Автобус» в ВКО: 11 должностных лиц привлекли к административной ответственности С техническими нарушениями выходили на рейсы автобусы в СКО Как курсируют сегодня пригородные маршруты в Нур-Султане

Б.Жумабеков признал, что пассажирские перевозки – давняя проблема. Но уже в этом году пообещал навести там порядок.

«Мы заключаем договор на привлечение компаний, которые имеют соответствующие лицензии и разрешение на разработку и анализ автобусных маршрутов. Без него мы не сможем дать оценку текущей ситуации. Мы сможем определить пассажиропоток, у нас немало дублирующих маршрутов. Бывает, что в одно и то же время по одному маршруту друг за другом идет 4-5 автобусов. Думаю, это не совсем рационально», - сказал Б.Жумабеков.

К марту анализ будет готов, и городские власти возьмутся за разработку маршрутов. Аким области Кумар Аксакалов пообещал, что весной на улицы города выйдут новые автобусы. Деньги зарезервировали, с заводами-изготовителями ведут переговоры.

«Мы видим, что много дублирующих маршрутов стало. Гонки межу собой начинают устраивать, не соблюдают безопасность пассажиров, создают аварийные ситуации на дорогах. Сейчас на рейсы выходят около 300 автобусов. Мы посчитаем, какое количество автобусов нам нужно. Наверняка, их число будет сокращено. Будут выработаны более оптимальные маршруты. В апреле-мае мы можем купить уже новые автобусы», - прокомментировал К.Аксакалов.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Акимат, Транспорт,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив