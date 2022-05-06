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Маршруты 13 автобусов временно изменят в Нур-Султане
6 Мая 2022 10:17

Маршруты 13 автобусов временно изменят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице временно изменены схемы движения 13 маршрутов из-за ремонтых работ на нескольких улицах столицы. Об этом сообщил городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата города Нур-Султана в своем Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

«До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 10, 12, 29, 29А, 32, 37, 40, 46, 51, 302, 303, 308, 309», - проинформировала транспортная компания «City Transportation Systems».

С измененной схемой движения можете ознакомиться ниже.


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