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Маршрутный автобус столкнулся со школьным в Нур-Султане, есть пострадавшие
7 Октября 2019 10:09
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 07:24 на автобусной остановке по проспекту Мәнгілік ел в городе Нур-Султане водитель маршрутного автобуса №15, не соблюдая боковой интервал, допустил столкновение со стоящим на остановке школьным автобусом, который ждал детей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.
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Во время дорожного происшествия школьный автобус был без пассажиров. В маршрутном автобусе находились около 30 пассажиров.
В результате ДТП 2 пассажира маршрутного автобуса № 15 с телесными повреждениями доставлены в больницу. Проводится проверка.
Ключевые слова: Нур-Султан, ДТП, МВД РК,
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