Маршрутный автобус столкнулся с грузовиком в Караганде, есть пострадавшие

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде водитель маршрутного автобуса столкнулся с припаркованным у дороги грузовиком. В результате аварии пострадали 3 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

7 ноября около 16:00 часов 54-летний водитель маршрутного автобуса «Шаолинь», следуя в направлении стороны улицы Муканова, допустил аварию. По предварительным данным, водитель общественного транспорта не заметил прицеп автомашины «КамАЗ», который был припаркован вдоль дороги.

В итоге 2 пассажиров и кондуктор маршрутного автобуса с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

«В результате ДТП на Гульдер-2 трое пострадавших с черепно-мозговыми травмами, сотрясениями мозга и ушибами госпитализированы в Многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж. Макажанова и 1 пострадавший с реакцией на стресс получил помощь на месте», - прокомментировали в управлении здравоохранения области.

В момент ДТП в салоне автобуса находились 6 человек.

«В отношении водителя автобуса начато административное производство по части 2 статьи 610 КоАП», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.