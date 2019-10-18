+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 6 °С
Алматы: 8 °С
USD 389.94 EUR 433.50
RUB 6.10 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Маршрутный автобус перевернулся в Караганде

18 Октября 2019 18:42
Поделиться:
Маршрутный автобус перевернулся в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде столкнулись легковое авто с маршрутным автобусом. В результате ДТП общественный транспорт перевернулся. Пострадали 11 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Пятеро детей погибли и 83 пострадали с начала года в ДТП в столице
Отца, пытавшегося спасти 4-летнего ребенка, сбил насмерть автобус в Кызылорде Два смертельных ДТП произошло в Павлодарской области Полицейский насмерть сбил человека и уехал с места ДТП в Атырауской области

18 октября около 16:15 на пресечение улицы Бухар-жырау и Четская 34-летний водитель автомашины Honda, по предварительным данным, не уступив со второстепенной дороги, допустил столкновение с маршрутным автобусом Shaolin под управлением 32-летнего водителя.

В результате ДТП 11 человек обратились за медпомощью. В момент ДТП в автобусе находились 30 пассажиров.

«По данному факту назначено соответствующие экспертизы, проводится расследования»,- сообщил первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Курмангали Исмагулов на месте происшествия.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область, ДТП,
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив