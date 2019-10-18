Маршрутный автобус перевернулся в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде столкнулись легковое авто с маршрутным автобусом. В результате ДТП общественный транспорт перевернулся. Пострадали 11 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
18 октября около 16:15 на пресечение улицы Бухар-жырау и Четская 34-летний водитель автомашины Honda, по предварительным данным, не уступив со второстепенной дороги, допустил столкновение с маршрутным автобусом Shaolin под управлением 32-летнего водителя.
В результате ДТП 11 человек обратились за медпомощью. В момент ДТП в автобусе находились 30 пассажиров.
«По данному факту назначено соответствующие экспертизы, проводится расследования»,- сообщил первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Курмангали Исмагулов на месте происшествия.
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