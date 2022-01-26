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Маршрутная сеть внутренних полетов полностью восстановлена – МИИР РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития опубликовало информацию о работе по возобновлению внутренних авиарейсов
«В связи со снятием чрезвычайного положения на территории Республики Казахстан, маршрутная сеть внутренних полетов полностью восстановлена. В настоящее время выполняется 605 регулярных рейсов по 57 внутренним маршрутам.
Пассажиры отмененных в период ЧП авиарейсов могут оформить возврат полной стоимости билетов, либо бесплатно перебронировать на другие даты по месту их приобретения.
Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в стране, авиарейсы выполняются в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача на транспорте Республики Казахстан №3 от 13 января т.г.», - говорится в сообщении МИИР.
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