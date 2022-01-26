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Маршрутная сеть внутренних полетов полностью восстановлена – МИИР РК

26 Января 2022 09:45
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Маршрутная сеть внутренних полетов полностью восстановлена – МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития опубликовало информацию о работе по возобновлению внутренних авиарейсов

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«В связи со снятием чрезвычайного положения на территории Республики Казахстан, маршрутная сеть внутренних полетов полностью восстановлена. В настоящее время выполняется 605 регулярных рейсов по 57 внутренним маршрутам.

Пассажиры отмененных в период ЧП авиарейсов могут оформить возврат полной стоимости билетов, либо бесплатно перебронировать на другие даты по месту их приобретения.

Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в стране, авиарейсы выполняются в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача на транспорте Республики Казахстан №3 от 13 января т.г.», - говорится в сообщении МИИР.



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#МИИР РК   #Авиация  
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