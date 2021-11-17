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Маршрутка попала в ДТП в Нур-Султане

17 Ноября 2021 15:45
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Маршрутка попала в ДТП в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане маршрутный автобус попал в ДТП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

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«17 ноября в 11:45 51-летний водитель, управляя маршрутным автобусом марки «Iveco Crossway», следуя по ул. А. Ахматовой в сторону ул. Петрова, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с автомашиной марки «Hyundai Accent», который двигался в попутном направлении. В результате ДТП жертв и пострадавших нет. В отношении водителя автобуса возбуждено административное производство по статье 610 КРКобАП. Материал будет направлен в суд для принятия процессуального решения», - сообщили в полиции.


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#Нур-Султан   #Происшествия  
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