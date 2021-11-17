Новости
Маршрутка попала в ДТП в Нур-Султане
17 Ноября 2021 15:45
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане маршрутный автобус попал в ДТП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.
Новости по темеУраган в Жамбылской области: сотрудники ДЧС переведены на усиленный вариант несения службы Четверо павлодарцев отравились угарным газом в авто Пропавшего в буран мальчика нашли полицейские Кызылординской области
«17 ноября в 11:45 51-летний водитель, управляя маршрутным автобусом марки «Iveco Crossway», следуя по ул. А. Ахматовой в сторону ул. Петрова, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с автомашиной марки «Hyundai Accent», который двигался в попутном направлении. В результате ДТП жертв и пострадавших нет. В отношении водителя автобуса возбуждено административное производство по статье 610 КРКобАП. Материал будет направлен в суд для принятия процессуального решения», - сообщили в полиции.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Сколько астанчан обладают иммунитетом против коронавируса
- В Нур-Султане привиты вакциной Pfizer 930 человек за два дня
- Ураган в Жамбылской области: сотрудники ДЧС переведены на усиленный вариант несения службы
- Четверо павлодарцев отравились угарным газом в авто
- Пассажирский автобус угнали в Атырау
- «Муж избивал, угрожал и насиловал»: жительница Нур-Султана обращается за помощью
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047