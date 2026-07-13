Маршрут выходного дня: что посмотреть и где остановиться в Мерке

Меркенский район — одно из тех мест, где поездку можно собрать без сложного сценария. Здесь не нужно выбирать между природой, историей и гастрономией: за один день можно увидеть горное ущелье, пройтись у реки, подняться к древним каменным изваяниям, попробовать местный сыр и закончить маршрут горячей форелью.

Мерке удобно для короткого путешествия. От Тараза до райцентра около 157 километров, от Алматы — 337 километров, поэтому сюда можно приехать на выходные или сделать красивую остановку по дороге через юг страны. Уже на подъезде равнина постепенно уходит к предгорьям Киргизского Алатау, воздух становится прохладнее, а обычная трасса превращается в начало небольшого путешествия.

Первым пунктом лучше выбрать Меркенское ущелье. Это самый доступный и понятный маршрут для знакомства с районом. Здесь можно гулять без спешки, слушать шум воды, устроить пикник, подняться к смотровым точкам и просто провести несколько часов в зелени и тишине. Ущелье подходит и для семьи с детьми, и для компании друзей, и для тех, кто не хочет сложного похода, но хочет почувствовать горы.

Тем, кому хочется движения, стоит присмотреться к конным прогулкам. Верхом можно пройти часть маршрута спокойнее и глубже. Не просто доехать до красивой точки, а увидеть горы в другом ритме. Это хороший вариант для тех, кто хочет добавить в поездку немного приключения, но не превращать день в тяжелый трекинг.

Фото: kymyz_saumal_merke/Instagram

Если времени больше, Мерке открывается уже с другой стороны. Выше в горах находятся альпийские луга и древние балбалы — каменные изваяния, которые считаются одной из самых узнаваемых достопримечательностей района. Такой маршрут лучше планировать заранее: уточнить дорогу, договориться с проводником, проверить погоду и выбрать удобную обувь. Зато вместо обычной прогулки получится настоящее путешествие к истории, которая сохранилась прямо среди гор.

Отдельная причина задержаться в районе — местные вкусы. Меркенский сыр давно стал одним из гастрономических символов этих мест. Его можно попробовать на месте или взять с собой в дорогу как съедобный сувенир. А после прогулки по ущелью особенно хорошо звучит местная форель — свежая рыба, горячий чай, лепешки, молочные продукты, а в сезон еще и кымыз или саумал. В такой поездке еда перестает быть просто обедом — она становится частью приключения.

Поэтому Мерке хорошо подходит не только для тех, кто едет посмотреть горы. Район можно собрать под разное настроение — спокойная прогулка у воды, семейный пикник, конная прогулка, выезд к балбалам, гастрономическая остановка или неспешный день с видами на предгорья. Сюда стоит ехать не ради одной точки, а ради самого ощущения дороги к горам. Здесь легко провести несколько часов, но так же легко понять, что и целого дня мало.

А остановиться на ночлег удобно в Keruen Inn.

Фото: Эльдар Максат

Один из отелей сети расположен в Меркенском районе Жамбылской области — на западном выезде из Мерке, в районе села Актоган, рядом с трассой «Западная Европа — Западный Китай».

Для автотуристов это понятная база после насыщенного дня — более 30 свежих номеров, просторная парковка для легкового и грузового транспорта, кафе, магазин и аптека на территории.

Фото: Эльдар Максат

Рядом работает Qazaq Oil, есть зарядные станции для электромобилей. Утром можно выпить кофе, заправиться, купить воду в дорогу и продолжить путь — в сторону Тараза, Алматы или обратно к местам Мерке, которые не успели увидеть за первый день.